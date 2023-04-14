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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:42

Кировчанка не могла уволиться из салона красоты после гибели работодателя

Прокуратура помогла восстановить права девушки
Артем ЗАМЯТИН
Девушка не могла устроиться на новую работу.

Девушка не могла устроиться на новую работу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девушка не смогла уволиться с работы из-за смерти своего нанимателя. Подробнее рассказали в прокуратуре Кировской области.

Жительница Кирова работала мастером маникюра в салоне красоты. Ее работодатель умер, при этом девушка официально не была уволена. Из-за записи в трудовой книжке она не могла устроиться на новое место. В поисках помощи кировчанка обратилась в прокуратуру.

В результате надзорный орган подал иск в суд о прекращении прошлых трудовых отношений. Требования сочили законными, и проблема девушки решилась.

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