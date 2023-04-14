Кировчанка не могла уволиться из салона красоты после гибели работодателя

Девушка не могла устроиться на новую работу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девушка не смогла уволиться с работы из-за смерти своего нанимателя. Подробнее рассказали в прокуратуре Кировской области.

Жительница Кирова работала мастером маникюра в салоне красоты. Ее работодатель умер, при этом девушка официально не была уволена. Из-за записи в трудовой книжке она не могла устроиться на новое место. В поисках помощи кировчанка обратилась в прокуратуру.

В результате надзорный орган подал иск в суд о прекращении прошлых трудовых отношений. Требования сочили законными, и проблема девушки решилась.

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