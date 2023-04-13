В Кировской области полиция ищет пропавшего без вести 11-летнего ребенка

Полиция и волонтеры ведут поиски ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11-летний Илья Сороченков, житель поселка Песковка Омутнинского района, ушел из дома 12 апреля около 8 утра. Когда он не вернулся домой, бабушка мальчика пошла в полицию с заявлением о пропаже. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Областное УМВД сообщает приметы пропавшего ребенка. Илья был одет в синюю куртку с желтым капюшоном внутри, черные штаны, на одной из штанин желтая надпись. При себе имел рюкзак с музыкальной колонкой, сотового телефона нет.

- Может передвигаться по трассе в направлении любого населенного пункта области. Просим водителей на междугородних дорогах обращать внимание на одиноко перемещающихся детей, - добавили в областном УМВД.

Ведутся поиски. В них участвуют полиция и волонтеры.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения мальчика или о его местонахождении, сообщите об этом по телефону 89992251861, либо 02 (102).

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