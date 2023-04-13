Пьяный кировчанин до смерти избил знакомого во время ссоры

Сотрудники СУ СКР продолжают расследование. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчанин убил своего знакомого из-за личной неприязни. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 11 апреля 2023 года двое мужчин выпивали алкоголь в квартире дома на улице Широнинцев. Позже между знакомыми произошла ссора. Затем конфликт перерос в драку и подозреваемый нанес своему товарищу несколько ударов кулаком по голове и телу, а затем добил его ногами. От полученных травм 47-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый сейчас находится под стражей. Сотрудники СУ СКР продолжают расследование.

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