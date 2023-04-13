Управляющая компания «Северный берег» задолжала 215 тысяч рублей за электроэнергию

Прокуратура внесла представление ООО «Северный берег» об устранении нарушений и выплате задолженности.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Прокуратура обязала ООО «Северный берег» выплатить долги за электроэнергию. Подробностями поделились в Кировском филиале «Т Плюс».
Компания попросила надзорный орган разобраться со сложившейся ситуации с обществом с ограниченной ответственностью. «Северный берег» не предпринимает никаких попыток к взысканию задолженностей с граждан. В результате у самой УК появился «хронический» долг перед «Т Плюс». Сейчас сумма составляет около 215 тысяч рублей.
Прокуратура внесла представление ООО «Северный берег» об устранении нарушений и выплате Кировскому филиалу «Т Плюс» всей суммы.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.