Управляющая компания «Северный берег» задолжала 215 тысяч рублей за электроэнергию

Прокуратура внесла представление ООО «Северный берег» об устранении нарушений и выплате задолженности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура обязала ООО «Северный берег» выплатить долги за электроэнергию. Подробностями поделились в Кировском филиале «Т Плюс».

Компания попросила надзорный орган разобраться со сложившейся ситуации с обществом с ограниченной ответственностью. «Северный берег» не предпринимает никаких попыток к взысканию задолженностей с граждан. В результате у самой УК появился «хронический» долг перед «Т Плюс». Сейчас сумма составляет около 215 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление ООО «Северный берег» об устранении нарушений и выплате Кировскому филиалу «Т Плюс» всей суммы.

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