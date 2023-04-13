Кировские предприятия спланируют маскировку на случай военного времени

В некоторых случаях световой маскировки возможно отключение наружного освещения и другие меры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На портале горадминистрации появилось постановление об организации мероприятий по световой и другим видам маскировки на территории Кирова. Согласно ему, до 1 июня 2023 года руководители организаций и предприятий должны разработать планы перевода объектов в эти режимы.

Световая маскировка предполагает собой отключение освещения территорий, архитектурной подсветки, вывесок и витрин. При случае, если это необходимо, вводится режим ложного освещения: предприятия полностью затемняются, а освещены только ложные или менее значимые объекты. При этом же варианте вероятно отключение уличных фонарей, световых знаков, транспорта.

Иные виды маскировки предполагают собой дымовые средства, тепловые имитаторы, производственные огни и другое.

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