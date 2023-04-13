С начала года в Кировской области произошло пять ДТП с участием диких животных

Особенно внимательными нужно быть на трассах, проходящих через лесные массивы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областная Госавтоинспекция предупреждает о возможной встрече с дикими животными. С начала года на дорогах региона произошло уже пять ДТП с их участием. В результате пострадал один человек.

Как правило, такие аварии происходят в утренние или ночные часы на загородных трассах, проходящих через лесные массивы. Особо осторожными следует быть в Яранском, Свечинском, Зуевском, Юрьянском, Кирово-Чепецком, Котельничском и Советском районах.

Автомобилистам напоминают: если вы увидели на дороге или обочине дикое животное - снизьте скорость вплоть до полной остановки, включите «аварийку» и ждите, пока зверь не уйдет с проезжей части. Не нажимайте на клаксон и не включайте фары: велика вероятность, что тогда животное побежит к вашей машине.

В случае ДТП с участием дикого животного главное - не оставлять место происшествия. Водитель должен сообщить о случившемся в полицию, а те - проинформировать ветеринаров.

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