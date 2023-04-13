Жителя Челябинска будут судить за обман кировских пенсионеров на 4 миллиона рублей

Дело злоумышленника передали на рассмотрение в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове будут судить Челябинска, который являлся посредником в мошеннической схеме «родственник в беде». Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что в мае 2022 года преступники сообщали пожилым людям о том, что якобы их близкий человек попал в ДТП. Во время беседы злоумышленники предлагали потерпевшим заплатить деньги, чтобы избежать уголовного дела. 23-летний житель Челябинска выполнял роль курьера и должен был забирать у пенсионеров деньги. Затем он должен был переводить средства по указанным ему реквизитам. За свою деятельность мошенники «заработали» около 4 миллионов рублей.

Дело по статье УК РФ «Мошенничество» передали на рассмотрение в суд. Личности остальных членов группировки устанавливаются.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.