Кировчане могут проголосовать за территории, которые благоустроят в 2024 году

Кировчане смогут проголосовать за любимые места и понравившиеся проекты. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

С 15 апреля в Кирове начнется голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Об этом сообщает областное правительство.

На голосование представят 118 общественных пространств в разных районах и городах региона. Победителями станут 43 проекта. Как отметил губернатор Александр Соколов, запланировано множество работ по всем проектам, выбранным в прошлые годы.

Проголосовать может любой желающий житель Кировской области старше 14 лет. Посмотреть все проекты и выбрать понравившийся можно на этом портале. Голосование продлится до 31 мая.

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