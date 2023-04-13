На федеральной трассе «Вятка» насмерть сбили мужчину

В результате столкновения пешеход погиб. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове «Гранта» насмерть сбила пешехода. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 12 апреля в 21.35. На 10 км федеральной трассы «Вятка» «Лада Гранта» сбила 32-летнего мужчину. По предварительным данным, тот находился на проезжей части. В результате столкновения пешеход погиб. Данных о состоянии 23-летнего водителя нет.

По факту аварии начата проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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