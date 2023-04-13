Кировчанин пытался угнать автомобиль доставки продуктов у аэропорта

На допросе 35-летний угонщик признался, что на автомобиле он просто планировал прокатиться. ФОТО: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Мужчина без прав хотел угнать автомобиль службы доставки продуктов. Подробностями поделились в Кировским линейным отделом МВД России на транспорте.

К полицейским у аэропорта подошел мужчина и сказал, что его машину пытаются угнать. Транспорт был припаркован у входа в здание, а владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник успел проехать по парковке, когда сотрудники патрульно-постовой службы задержали его. На допросе 35-летний угонщик признался, что у него нет водительского удостоверения, а на автомобиле он просто планировал прокатиться.

Сотрудники ДПС на месте составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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