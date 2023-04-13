В Кировской области создали экономический совет при губернаторе

Указ о создании экономического совета при губернаторе подписали 11 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В состав совета вошли 55 человек. В их числе - гендиректор завода «Маяк» Виктор Жилкин, ректор ВятГУ Валентин Пугач, руководитель кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев, представитель завода «Лепсе» Иван Зазирный, президент ВТПП Андрей Усенко и другие. Председатель - губернатор Александр Соколов.

Согласно документу, основная задача совета - содействие социально-экономическому развитию Кировской области, в том числе разработка предложений и мероприятий для этого. Участникам совета предстоит определять направления этого развития, выявлять системные риски, разрабатывать пути развития региона и так далее.

Ознакомиться с указом полностью можно здесь.

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