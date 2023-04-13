В Кирове ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Кировчан просят помочь в поисках мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего мужчину. В последний раз Алексея Кузнецова видели 10 апреля. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею 31 год, рост 189 см, нормального телосложения, у него русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в ярко-синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Волонтеры уточняют, что Алексей нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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