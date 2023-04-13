Глава Вятских Полян Валерий Машкин избран на второй срок

Чиновника избрали на заседании городской думы 12 апреля. ФОТО: https://www.admvpol.ru

Главу Вятских Полян Валерия Машкина избрали на второй срок. Этой новостью чиновник поделился на своей странице «ВКонтакте».

Такое решение приняли депутаты гордумы на совещании 12 апреля.

- На заседании была выбрана моя кандидатура на пост главы города Вятские Поляны. Благодарю за оказанную честь быть избранным на второй срок, - написал Валерий Александрович.

Стоит отметить, что свой пост чиновник занимает с 11 апреля 2018.

Ранее мы сообщали, что ЦИК России предложила назначить Галину Буркову председателем избиркома Кировской области.

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