Умер бывший глава ГУ МЧС по Кировской области Михаил Лихачев

Ветеран МЧС России скончался 8 апреля 2023 года. Фото: 43.mchs.gov.ru

8 апреля на 60 году жизни умер Михаил Владимирович Лихачев, бывший руководитель ГУ МЧС по Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Михаил Владимирович начал карьеру начальником караула и закончил главой управления. Имел звание генерал-майора внутренней службы. Последние три года он также являлся председателем Совета ветеранов Саратовской региональной общественной организации ветеранов МЧС России. Ведомство отмечает, что Михаил Лихачев проводил большую работу по внедрению новых методов и форм управления, развивал системы автоматизированного управления и контроля за подразделениями.

На его счету также организация работы по наращиванию роли гражданской обороны, совершенствованию областного законодательства и нормативно-правовой базы в этой сфере. За добросовестное исполнение служебных обязанностей имел немало ведомственных медалей и знаков отличия МЧС и МВД России.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Михаила Владимировича.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.