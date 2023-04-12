В Кирове запустили конкурс на создание символа юбилея города

Эсказы первых трех персонажей уже представлены: динозаврик, рысенок и бельчонок, отражающие уникальность Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, выбор талисмана пройдет в несколько этапов. Первый - подача заявок, на котором все желающие авторы предоставят свои эскизы. Второй - жюри выберет несколько финалистов. Третий и заключительный - художники, дошедшие до него, доработают своих персонажей и представят их на голосование кировчан. Решающий голос будет за горожанами.

Для принятия участия в конкурсе необходимо нарисовать эскиз талисмана и отправить его в личные сообщения группы дирекции. Срок - до 28 апреля включительно.

Отметим, что сейчас уже предоставлены эскизы первых трех персонажей: динозаврика (олицетворяющего Хлынов), рысенка (Вятка) и бельчонка (Киров). Авторы заявляют, что символ динозавра - визитная карточка региона, рысь - наиболее яркий представитель фауны, а белка еще в советское время была частью кировского герба.

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