В Кировской области загорелось садоводство, есть пострадавший

На месте ЧП работал 21 человек и 8 спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В Сосновке Вятскополянского района сегодня, 12 апреля, произошел пожар в полузаброшенном садоводстве. Возгорание началось около 13.15 часов.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, большая часть участков уже давно не эксплуатируется. Причины пожара пока не названы, однако известно, что огонь охватил 5 садовых домиков.

На месте работал 21 человек и 8 спецмашин. Локализовать пожар удалось за 17 минут, еще два часа потребовалось на его полную ликвидацию. Один мужчина получил ожоги легкой степени.

Сейчас место ЧП осматривают дознаватели МЧС России.

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