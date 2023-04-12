Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 13:12

В Кировской области загорелось садоводство, есть пострадавший

На полную ликвидацию огня ушло 2 часа
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
На месте ЧП работал 21 человек и 8 спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

На месте ЧП работал 21 человек и 8 спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В Сосновке Вятскополянского района сегодня, 12 апреля, произошел пожар в полузаброшенном садоводстве. Возгорание началось около 13.15 часов.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, большая часть участков уже давно не эксплуатируется. Причины пожара пока не названы, однако известно, что огонь охватил 5 садовых домиков.

На месте работал 21 человек и 8 спецмашин. Локализовать пожар удалось за 17 минут, еще два часа потребовалось на его полную ликвидацию. Один мужчина получил ожоги легкой степени.

Сейчас место ЧП осматривают дознаватели МЧС России.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.