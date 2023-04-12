Через Вятку открыли паромную переправу

Паром будет работать до возвращения понтонной переправы. Фото: kirovreg.ru

В Малмыжском районе начинает работу паром через реку Вятку. Со среды, 12 апреля, переправа открыта у села Гоньба. Все из-за того, что здесь пока не возвели понтонный мост.

Перевозить будут не только жителей, но и транспорт весом до 3,5 тонны. Паром будет работать с 8 до 18 часов. Проезд бесплатный.

Напомним, мост здесь развели в конце марта, с приходом половодья. Шесть поселений остались без автомобильного сообщения с «большим миром». Как только вода вернется на стандартный уровень, понтонную переправу вернут на место.

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