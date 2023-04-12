Кировчанку незаконно уволили за уход с рабочего места в мороз

Из-за хронического заболевания женщине нельзя переохлаждаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура проверила лесопромышленное предприятие в Опаринском районе. Поводом стало обращение сотрудницы.

У женщины есть тяжелое хроническое заболевание: ей противопоказано переохлаждение. В рабочем помещении было очень холодно, из-за чего ей пришлось уйти из цеха. За этим последовало дисциплинарное взыскание от начальника и увольнение.

Прокуратура Кировской области установила, что уволили женщину с грубым нарушением Трудового кодекса РФ. Чтобы восстановить ее права, прокурор вышел в суд с иском. В итоге женщину вернули на работу, а заодно взыскали в ее пользу недополученный заработок.

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