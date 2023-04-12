Жителей поселка в Кировской области оставили без питьевой воды

Некоторые жители теперь набирают воду на садовом участке одной из соседок. Фото: Народный фронт

В поселке Восток Котельничского района нет питьевой воды. По словам местных жителей, прорвало водопровод. Примечательно, что год назад люди уже сидели без воды. Проверка показала, что без очистки скважина покрылась известковыми отложениями.

И вот, с 7 апреля 2023-го десятки людей в домах по улице Новой вновь остались без воды. Власти в таких случаях должны организовать подвоз воды, чего до сих пор не сделано. Поэтому активисты обратились за помощью в прокуратуру.

- В одном из домов проживает 77-летняя пенсионерка, прикованная к инвалидному креслу, - говорят в Кировском отделении Народного фронта. - Воду ей каждый день привозят родственники из Котельнича, за 10 километров. Бутылей по 25 литров не хватает: бабушку нужно помыть и накормить, а еще прибраться в доме. Остальные «добывают» воду либо на садовом участке местной жительницы, либо в подвале дома № 7, где бежит тоненькая струйка.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.