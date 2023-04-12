ГДМС обещает вывести больше поливомоечных машин на улицы Кирова

Спецтехники добавят в течение недели. Фото: киров.рф

Поливомоечные машины в Кирове работают без выходных и с минимальными пересменками. Поэтому подрядчики в течение недели выведут в город еще больше такой спецтехники. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на «Гордормостстрой» (ГДМС).

- Поставлена задача к 9 мая прибрать город, - цитируют начальника дорожно-строительного участка ГДМС Максима Егорова. - Составлены графики очистки улиц. В течение суток поливомоечные машины расходуют около 300 кубов воды.

Это позволяет «прибить» пыль после зимы, снести мусор и песок в прилотковую зону. А уже оттуда весь смет собирают пылесосы.

К слову, на время общегородских субботников должны выделить дополнительные мусоровозы: планируют, что каждый день из Кирова придется вывозить 200 кубов отходов и 200 тонн смета.

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