В Шабалинском районе мужчина убил двух человек

Между погибшей парой и убийцей произошел конфликт, который и привел к трагедии. Фото: СУ СКР по Кировской области
В Шабалинском районе мужчину обвиняют в убийстве двух человек. Подробности сообщили в областном Следкоме.
Инцидент произошел ночью 10 апреля в поселке Ленинское. В одном из жилых домов обнаружили два тела - мужчины и женщины, оба с колото-резаными ранами. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в их убийстве.
По предварительным данным ведомства, в ту ночь между парой и мужчиной произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес им те самые раны, от которых пострадавшие и скончались.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается, все обстоятельства выясняются.
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