Кировчан приглашают на публичные слушания по вопросу установки памятника Александру Невскому

Скульптуру планируется установить к 650-летию Кирова. Фото: киров.рф

В Кирове состоятся публичные слушания по вопросу установки памятника Александру Невскому. Об этом сообщили в областной Общественной палате.

Мероприятие состоится 13 апреля в 16.00 в «Инженериуме» ВятГУ (Преображенская, 41, 2 этаж, кабинет №26). На слушаниях обсудят также саму концепцию памятника. Напомним, ранее стоял выбор между двумя вариантами: конный монумент либо скульптура в виде фигуры Александра Невского. Установить композицию планируется на площади у Вятской филармонии.

Как добавили в областном правительстве, участие в слушаниях примут депутаты ОЗС, члены региональной Общественной палаты, представители Вятской епархии, студенты ВятГУ по специальности «Архитектура». Приглашаются также все активные кировчане. С собой необходимо удостоверение личности.

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