В Кирове начался ремонт наплавных тротуаров

Специалисты обновят 300 погонных метров дорожек и частично отремонтируют настил. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, работы ведутся в микрорайоне КМДК, который находится в зоне возможного подтопления. В рамках подготовки к паводку планируется обновить 300 погонных метров деревянных тротуаров и частично отремонтировать настил.

Сейчас подрядчик меняет ветхие доски на улице Мебельщиков. В течение сегодняшнего дня он приступит к работам на улице Лесозаводской, где полностью обновят часть тротуарной сети. Ремонт также пройдет в переулке Крайнем и на улице Красной Звезды.

В администрации отметили, что приведение наплавных тротуаров в порядок - это последняя часть подготовки к паводку. В микрорайоне уже установлены информационные щиты, проведены беседы с жителями.

Стоит отметить, что работы также пройдут на улицах Приозерной, Ключевой, Рейдовой, переулке 2-м Рейдовом и Среднем в Вересниках. Они завершатся до 30 апреля.

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