Кировчан просят вовремя вакцинировать домашних питомцев от бешенства

При подозрении на бешенство у животного немедленно обратитесь в ветеринарную службу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным регионального управления ветеринарии, в первом квартале 2023 года специалисты привили 11 307 собак, 15 392 кошки, 61 538 голов крупного рогатого скота, 3 889 голов мелкого рогатого скота и 386 лошадей. Ведомство отмечает, что вакцинация - единственный способ профилактики этого заболевания, смертельно опасного для животных и людей. Особенно важно это в преддверии летнего сезона, когда многие кировчане выезжают на природу.

Областное правительство просит жителей региона соблюдать меры предосторожности. Не стоит подходить к бездомным и диким животным, на даче - выпускать своих питомцев за территорию участка. Если вас укусила собака или кошка - сразу обратитесь в больницу. О бродячих псах можно сообщить по номеру телефона районной ЕДДС.

В случае подозрения на бешенство (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение) и в случае, если ваш питомец пострадал от укусов дикого животного, немедленно обратитесь в ветеринарную службу. Адрес и номер телефона учреждений ветеринарной службы можно узнать здесь.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.