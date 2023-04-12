В Кировской области и Татарстане ФСБ задержала пособников террористов, вербовавших мусульман

Силовики задержали пособников террористов и изъяли вещественные доказательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали пособников террористов, вербовавших мусульман в Кировской области и Республике Татарстан. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления.

Задержанные - жители обоих регионов, распространяющие идеологию международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. При пособничестве участников этой группировки они вербовали мусульман для дальнейшего выезда в Сирию. Члены сообщества также неоднократно переводили деньги организации.

- В результате проведенных обысков по адресам проживания у задержанных обнаружены и изъяты религиозно-экстремистская литература, средства коммуникации, платежные инструменты и иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность, - сообщили в УФСБ по Кировской области.

Возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам преступлений, предусмотренных статьями «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

* - организация признана террористической решением Верховного суда РФ от 04.06.2020, ее деятельность в России запрещена.

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