В Кировской области из поселка Андреевский будет ездить дополнительный автобус

Администрация поселка провела собрание с местными жителями и пообещала добавить автобус. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

От поселка Андреевский до Уржума введут дополнительный автобус. Подробностями поделились в Кировском отделении «Народного фронта».

После вмешательства активистов состоялась встреча жителей и местной администрации. На собрании людям объявили, что в июле автобус до Уржума будет ходить два раза в неделю. Временно транспорт будет ездить два раза в день, если будет большая наполняемость, то добавят дополнительный рейс.

Ранее мы рассказывали, что жители поселка Андреевский не могут выехать в город, так как автобус ходил всего раз в неделю. Людям приходилось ездить на такси или договариваться с теми, у кого есть машина.

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