В Кирово-Чепецке задержали мужчину при попытке украсть алкоголь из магазина

Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке задержали мужчину, который пытался вынести алкоголь из магазина. Подробностями поделились в региональной Росгвардии.

В пятницу, 10 апреля, около часов утра вневедомственная охрана получила сигнал «тревога» из магазина, расположенного на проспекте Мира. Прибывший на место патруль встретил охранник мини-маркета и рассказал им, что посетитель пытался вынести, не заплатив, бутылку водки. Сотрудники Росгвардии посмотрели видео с камер видеонаблюдения и выяснили, что похожий мужчина 31 марта около шести часов вечера взял с прилавка такую же бутылку и просто покинул магазин, не дав денег продавцу.

37-летнего подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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