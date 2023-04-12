В нововятской поликлинике Кирова завершился ремонт

Перед началом проведения ремонта у жителей спросили о предпочтениях. ФОТО: Правительство Кировской области.

В Нововятском районе закончили ремонт больницы. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Еще до начала проведения работ был проведен опрос пациентов поликлиники, в котором они высказали свое мнение о необходимых изменениях. На сегодняшний день в медучреждении сформированы терапевтическое отделение и блок приема узких специалистов. Также появилась зона профилактики, куда пациенты обращаются только для прохождения профосмотров.

Кроме того, для облегчения навигации каждый этаж выполнен в своем цвете, например, отделка второго этажа сделана в ярких зеленых тонах. Третий, где ведется прием врачами-специалистами - цвет морской волны, четвертый - оформлен в синих оттенках. Обновилась и мебель: установлены новые скамейки, диванчики и кресла, информационные стенды с полезными советами по вопросам поддержания здоровья.

Также для удобства пациентов появились зарядки для телефонов.

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