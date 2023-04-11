В Кировской области продают пост ГИБДД за 1,8 миллиона рублей

Здание расположено по адресу Советский тракт, 75. ФОТО: https://www.avito.ru

Бывший пост ГИБДД на Советском тракте выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Здание по адресу Советский тракт, 75 продают за 1 миллион 850 тысяч рублей. Площадь участка - 734 квадратных метра, а двухэтажного здания - 50,3 квадратных метра. Покупателя выберут методом аукциона, заявки можно подать до 26 апреля, итоги подведут 2 мая 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что в Нововятске выставили на продажу пивоварню за 95 миллионов рублей.

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