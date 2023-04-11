Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 15:13

В Кировской области продают пост ГИБДД за 1,8 миллиона рублей

Покупатель определится на аукционе 2 мая
Артем ЗАМЯТИН
Здание расположено по адресу Советский тракт, 75. ФОТО: https://www.avito.ru

Здание расположено по адресу Советский тракт, 75. ФОТО: https://www.avito.ru

Бывший пост ГИБДД на Советском тракте выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Здание по адресу Советский тракт, 75 продают за 1 миллион 850 тысяч рублей. Площадь участка - 734 квадратных метра, а двухэтажного здания - 50,3 квадратных метра. Покупателя выберут методом аукциона, заявки можно подать до 26 апреля, итоги подведут 2 мая 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что в Нововятске выставили на продажу пивоварню за 95 миллионов рублей.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.