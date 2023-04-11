12 апреля в нескольких деревнях Кирова временно отключат электричество

Отключения связаны с ремонтными работами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 апреля в нескольких населенных пунктах Ленинского района отключат электричество. Об этом информирует администрация Кирова.
С 09.30 до 15.00 отключения пройдут в следующих местах:
- деревни Воронье, Бобыли, Н. Скопинцы, Прохоровцы, Чернядьевы, Чучи;
- садоводческие товарищества «Родник», «Колос», «Агат», «Юность» планируется отключение электроэнергии.
Как отметили в администрации, это необходимо для проведения ремонтных работ.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному ограничению подачи ресурса, необходимо сообщить об этом в «Кировэнерго» по телефону 8-800-220-0-220 не позднее 09.30 12 апреля.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.