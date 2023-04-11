12 апреля в нескольких деревнях Кирова временно отключат электричество

Отключения связаны с ремонтными работами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 апреля в нескольких населенных пунктах Ленинского района отключат электричество. Об этом информирует администрация Кирова.

С 09.30 до 15.00 отключения пройдут в следующих местах:

- деревни Воронье, Бобыли, Н. Скопинцы, Прохоровцы, Чернядьевы, Чучи;

- садоводческие товарищества «Родник», «Колос», «Агат», «Юность» планируется отключение электроэнергии.

Как отметили в администрации, это необходимо для проведения ремонтных работ.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному ограничению подачи ресурса, необходимо сообщить об этом в «Кировэнерго» по телефону 8-800-220-0-220 не позднее 09.30 12 апреля.

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