В Кирове ликвидировали несанкционированную трехтонную свалку шин

Полиция ищет виновника, устроившего свалку. Фото: киров.рф

В селе Русском ликвидировали несанкционированную свалку автомобильных шин. Как рассказали в горадминистрации, ее обнаружили на минувшей неделе в ходе осмотра территории. Муниципальный контракт с подрядчиком заключили в начале апреля. Вскоре после этого свалку шин с улицы Коммуны вывезли. Общий объем составил около трех тонн.

По контракту подрядчик должен вывезти 10 тонн шин. В заявке указаны также свалки в Садаковском, Костино и деревне Гуси.

Отметим, что в полицию направили запрос для установления виновника появления свалки в Русском. Если его разыщут, ему придется возместить затраты на утилизацию ТКО.

- Покрышки относятся к опасным видам отходов, подлежащим утилизации, их запрещено оставлять на муниципальных территориях и на площадках для сбора ТКО. Неправильно утилизированная резиновая продукция наносит огромный вред окружающей среде. Изношенные автомобильные шины и камеры разлагаются в земле более 120-150 лет, загрязняя воздух, почву, грунтовые воды, - отметили в теруправлении Октябрьского района.

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