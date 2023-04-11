Кировчанам предложат написать официальную песню города

Кроме песни еще предстоит выбрать символику города. ФОТО: Правительство Кировской области

Среди жителей Кирова проведут конкурс на написание официальной песни к 650-летию города. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

К участию приглашаются не только профессионалы, но и любители. Победитель будет определяться в два этапа. Сперва работы будет оценивать жюри, а на втором этапе состоится онлай-голосование для жителей города. Победитель будет выбран один, но участников, которые были ближе всего к победе и получили одобрение жюри, отметят отдельно. Кроме того, на собрании в оргкомитете по подготовке к 650-летию Кирова вынесли на обсуждение предполагаемые символы юбилея. Среди претендентов есть динозаврик, рысенок и бельчонок, над которыми еще предстоит поработать.

- Соглашусь, что идеального варианта пока нет, но народ у нас умный. Знаю, что много людей голосовали за логотип, который в результате выиграл в конкурсе, то же самое по слогану. Необходимо провести открытый конкурс, а затем определить наиболее удачные варианты и за них проголосовать, - отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

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