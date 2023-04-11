Глава администрации Кирова пообещал исправить ситуацию в дома на улице Октябрьской в Лянгасово

Уже на протяжении нескольких лет в подвал дома на улице Октябрьской, 33 в стекают дождевые и талые воды. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

Губернатор Кировской области дал поручение разобраться с затоплением подвала дома в Лянгасово. Этой новостью поделились в «Народном фронте».

После того, как жители дома на улице Октябрьской, 33 записали видеообращение к главе региона Александру Соколову, на еженедельном совещании власти обсудили этот вопрос.

- Мы проведем обследование этого участка и на летний период запланируем установку бордюрного камня, который будет препятствовать поступлению воды с дорожного полотна, - пояснил глава администрации Вячеслав Симаков.

Также он отметил, что это типичная ситуация для дома, который построен ниже дороги.

Ранее мы рассказывали, что на протяжении нескольких лет на улице Октябрьской, 33 в подвал стекали дождевые и талые воды. Это стало происходить после ремонта дороги рядом с трехэтажкой.

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