13 мая в Кирове на улице Спасской планируют открыть туристический сезон

Участок улицы от Володарского до Ленина будет пешеходным по выходным дням. Фото: google.com/maps

Как сообщили в правительстве Кировской области, участок улицы от Володарского до Ленина по выходным дням будут переводить в пешеходный режим для организации турсезона на Спасской. Власти совместно с ГИБДД прорабатывают вопрос организации движения, а также вопрос подключения коммуникаций, содержания и уборки территории. К открытию сезона готовятся мероприятия, место разбивается на зоны для их проведения.

В правительстве также отметили, что с жителями Спасской и предпринимателями, имеющими бизнес на этом участке, проведут встречу для урегулирования всех вопросов. С муниципалитетами проработают возможность организовать дни районов для проведения выставок достижений и товаров.

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