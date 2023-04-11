Кировчане проживающие в доме на улице Свердлова жалуются на кипяток из-под крана

Жильцы жалуются на слабый поток холодной воды из под крана. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Кирове на улице Свердлова, 27 люди могут получить ожоги, принимая душ. Жалобами жильцов поделились в региональном отделении «Народного фронта».

По словам кировчан, проблема в слабом напоре холодной воды и поломках газовых колонок. Так, жильцам приходится ждать около пяти минут, чтобы наполнить пятилитровую кастрюлю. Также происходят поломки газовых колонок, от которых зависит горячее водоснабжение. Жильцы обратилизь за помощью в свою УК. Прибывший на место специалист, сделав замеры, сказал, что напор воды в доме не соответствует нормативам. А вот сотрудники «Водоканала» утверждают, что наоборот, давление воды практически в норме, а виной всему - неисправность внутридомовых систем. Кроме того, Госжилинспекция в своем ответе сделала вывод о «недостоверности» предоставленных жильцами сведений. На самом деле проблема возникает, в основном, ранним утром и вечером - в часы пиковой нагрузки.

Для решения спора активисты из «Народного фронта» отправили обращение в прокуратуру.

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