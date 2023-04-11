В Кирове девять родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей

Общая сумма наложенных штрафов составила 2300 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нем рассмотрели 19 персональных дел жителей Первомайского района: восемь в отношении несовершеннолетних и 11 - взрослых.

Девять родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. К одному подростку применили меры административного воздействия - он разбил стекло входной двери одного из магазинов. Причиненный ущерб составил три тысячи рублей.

12-летний подросток систематически избивал кого-то, и ему объявили выговор до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. Еще троих несовершеннолетних тоже обвинили в нанесении побоев другим ребятам.

В целом штрафы выписали шести лицам. Общая сумма составила 2300 рублей.

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