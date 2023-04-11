Пырлог: Алексей Вепрев может в ближайшее время занять место руководителя «Вятавтодора»

Все руководство «Вятавтодора» решили заменить в октябре 2022 года. Фото: yandex.ru/maps

Директором «Вятавтодора» в ближайшее время назначат Алексея Вепрева. Об этом сообщил экс-руководитель АО «АТП» Денис Пырлог.

- Мне тут сообщают, что Алексей Вепрев в ближайшие день-два будет назначен генеральным директором АО «Вятавтодор». Денис Ситников, который с декабря прошлого года исполнял обязанности руководителя, возвращается на должность заместителя, - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Пырлога, Вепрев - «человек не новый» в дорожной сфере. С октября 2022 года по настоящее время он возглавлял Дорожный комитет Кировской области. «За 15 лет прошел путь от дорожного рабочего до генерального директора АО «Гордормостстрой», - комментирует бывший директор АТП.

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