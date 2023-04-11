В Киров придут кратковременные заморозки до -7 градусов

В пятницу в Кирове существенно похолодает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киров придут кратковременные заморозки. По прогнозам синоптиков портала Gismeteo, они ожидаются в пятницу, 14 апреля.

По данным погодного сайта, в ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до -7 градусов и останется таковой с 3 до 6 часов. В 9 утра термометры еще будут показывать минусовую отметку. Ближе к полудню она все же станет плюсовой. Температурный максимум 14 апреля составит +3 градуса.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю. Как мы и сообщали, погода в ближайшие дни обещает быть теплой и сухой, однако к пятнице существенно похолодает.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.