Жители Первомайского района смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

Бесплатно прививать будут только идентифицированных животных. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В частном секторе Первомайского района пройдет вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Прививать питомцев будут с 13 по 18 апреля. Услуга будет бесплатной только для владельцев идентифицированных животных. Однако специалисты смогут провести чипирование или биркование на месте за отдельную плату.

13.04.2023

- 09.30-10.20 - Коминтерн, улица Октябрьской Революции (пересечение с Боровой;

- 10.50-11.20 - Коминтерн, улица Филатова (пересечение проезда к «Баграм»);

- 12.20-14.00 - Коминтерновский, Павла Корчагина, 215 (сквер);

- 14.30-16.00 - Озерки, улица Торфяная, в районе 11/2 (сквер).

14.04.2023

- 09.30-10.30 - Гнусино, Геолога Кассина‚ 1;

- 10.50-12.00 - Гнусино, Согласия‚ 15;

- 13.00-14.00 - Гнусино, Сиреневая, 1;

- 14.30-15.40 - СНТ «Домостроитель-2» (на въезде в садоводство).

17.04.2023

- 09.30-9.50 - Дымково (у памятника воинам-дымковчанам);

- 10.10-10.40 - улица Красный Химик, 1/1;

- 11.10-12.00 - Малая Субботиха, Кооперативная‚ 17 (у остановки);

- 13.00-13.30 - Большая Субботиха, Центральная‚ 1 (у магазина);

- 13.50-14.20 - деревня Богородская, ул. Богородская‚ 50 (у магазина);

- 14.40-15.10 - Макарье, Проезжая‚ 12 (поворот на деревню Богородская);

- 15.20-16.00 - Макарье, Чайковского‚ 9.

18.04.2023

- 09.30-10.20 - улица Талица‚ 32 (у остановки «Талица»);

- 10.40-12.00 - Порошино, Боровицкая, 12 (у остановки «Порошино»);

- 13.40-14.40 - Сидоровка, Братьев Васнецовых, 15 (у остановки «Сидоровка»).

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