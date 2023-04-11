Денис Алексеев покинул должность заместителя министра информтехнологий Кировской области

Денис Александрович переехал в республику Татарстан. ФОТО:https://t.me/Myslivsluh999

Денис Алексеев покинул должность заместителя министра информтехнологий. Этой новостью поделился экс-руководитель Кировского АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

- Денис Александрович переехал в родную республику Татарстан где займет новую должность, - написал Денис Пырлог.

Ранее мы рассказывали о том, что новым начальником ГИБДД по городу Кирову стал Андрей Фоминых.

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