В Советске обустроят 4 пешеходных перехода к детским садам и школам

На обустройство пешеходных переходов выделят 9,3 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Советске обустроят четыре пешеходных перехода к садикам и школам. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Уже заключен контракт на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик ООО «Дорстрой» должен закончить к 31 июля.

- Безопасность детей - это наша первоочередная задача, - сказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков. - Работы по обустройству таких участков проводятся уже не первый год. Планируется, что в муниципалитетах региона мы сделаем 13 переходов к садикам и школам в этом году. На эти цели выделено 9,3 миллиона рублей.

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