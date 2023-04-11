Уровень воды в Вятке поднялся до 254 см

Ситуацию с половодьем мониторят ежедневно. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается мониторинг ситуации с половодьем. Как сообщает областной ЦГМС, за сутки прибыло 11 см воды. По состоянию на утро 11 апреля ее уровень составляет 245 см от нулевого поста.

В пресс-службе горадминистрации рассказали, что в Первомайском районе начали устанавливать информационные стенды для кировчан, живущих в зоне подтопления:

- микрорайон КМДК - 2 щита (конечная остановка и у ж/д линии на пересечении с Лесозаводской);

- микрорайон Дымково - 2 щита (у магазина Луначарского, 20 и на пересечении Проселочной и Первомайской);

- слобода Широковская и улица Красной Звезды (у магазина на улице Красная Звезда, 9а);

- слобода Симоновская - на въезде, у первых жилых домов.

По всем вопросам на период половодья можно обратиться:

- в теруправление Первомайского района: Розы Люксембург, 3, каб. 106, телефон 65-06-77;

- отдел гражданской защиты: телефон 35-49-86;

- ЕДДС Кирова: телефон 76-00-00.

В теруправлении также помогут решить вопрос эвакуации крупного рогатого скота и домашней птицы в случае чрезвычайной ситуации во время половодья.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.