Три тысячи жителей Кировской области суммарно задолжали за электричество более 95 миллионов рублей

За неуплату долгов кировчане могут остаться без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трех тысяч жителей нашей области могут остаться без электричества из-за долгов. Об этом рассказали в кировском филиале «Т Плюс».

С начала года без ресурса уже остались 1600 должников, не заплативших за энергию вовремя. Сейчас такую же меру воздействия грозят применить примерно к трем тысячам горожан. Все это - клиенты, не платившие за электричество около трех месяцев. Суммарно их общая задолженность превышает 96 миллионов рублей.

В «Т Плюс» предупреждают: законодательством предусмотрены и другие меры, как арест и изъятие имущества, а также начисление пени. Кроме того, при отключении электричества клиенты обязаны заплатить не только сумму долга, но и за повторное подключение к сети.

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