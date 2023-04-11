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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:18

Три тысячи жителей Кировской области суммарно задолжали за электричество более 95 миллионов рублей

Ресурсоснабжающая компания грозится отключить их от электросети
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За неуплату долгов кировчане могут остаться без электричества.

За неуплату долгов кировчане могут остаться без электричества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трех тысяч жителей нашей области могут остаться без электричества из-за долгов. Об этом рассказали в кировском филиале «Т Плюс».

С начала года без ресурса уже остались 1600 должников, не заплативших за энергию вовремя. Сейчас такую же меру воздействия грозят применить примерно к трем тысячам горожан. Все это - клиенты, не платившие за электричество около трех месяцев. Суммарно их общая задолженность превышает 96 миллионов рублей.

В «Т Плюс» предупреждают: законодательством предусмотрены и другие меры, как арест и изъятие имущества, а также начисление пени. Кроме того, при отключении электричества клиенты обязаны заплатить не только сумму долга, но и за повторное подключение к сети.

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