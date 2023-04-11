Завод расположен на улице Орджоникидзе. Фото: avito.ru

В Нововятске выставили на продажу пивоварню за 95 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Производство находится на улице Орджоникидзе. По словам продавца, на предприятии варятся семь «вкуснейших сортов» пива, которое поставляется не только в кировские магазины, но и московские заведения. У завода есть все сертификаты и разрешения, а также имеются три лицензии.

В сделку входят двухэтажное здания пивзавода общей площадью 1485 квадратных метров, склад на 878 «квадратов», земельный участок на 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, к новому владельцу перейдет оборудование, инструменты, инвентарь и другое. Окупаемость бизнеса, по словам нынешнего хозяина - семь лет.

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