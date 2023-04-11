Отец истязал и всячески издевался над своей дочерью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

= Житель Кировской области заплатит 15 тысяч рублей за издевательства над дочерью

= Сейчас девочка проживает в детском доме

Жителя Тужинского района осудили за издевательства над своей дочерью. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что отец не должным образом воспитывал 11-летнюю девочку. Ребенку приходилось переживать постоянные издевательства и истязания родителя. В настоящий момент дочь поместили в специализированное учреждение для детей, где ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокурор Тужинского района направил в суд требование взыскать с отца компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей в пользу девочки. Суд признал иск законным.

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