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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:51

Кировская область выделит из бюджета средства на поддержку поисковых экспедиций

Речь идет о мероприятиях, проводимых в рамках всероссийской акции «Вахта памяти»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировская область участвует во всероссийской акции «Вахта памяти» уже 31 год.

Кировская область участвует во всероссийской акции «Вахта памяти» уже 31 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Вахте памяти» наш регион участвует уже более 30 лет. От нас в текущем году на поиски выедет 19 отрядов, насчитывающих свыше 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Из бюджета региона выделят сумму на транспортные расходы и питание отрядов школ и учреждений среднего профессионального образования. Участников также обеспечили всем необходимым поисковым снаряжением. Отметим, что средства для них выделяются впервые.

В экспедициях участвуют в том числе воспитанники школ-интернатов. Так, например, поисковый отряд «Долг» проведет работы в Маревском и Демянском районах Новгородской области. С 2005 года его участники подняли 557 солдат, нашли 52 медальона и 2 ордена, установили 18 имен без вести пропавших защитников Отечества.

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