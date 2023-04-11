Кировская область выделит из бюджета средства на поддержку поисковых экспедиций

Кировская область участвует во всероссийской акции «Вахта памяти» уже 31 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Вахте памяти» наш регион участвует уже более 30 лет. От нас в текущем году на поиски выедет 19 отрядов, насчитывающих свыше 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Из бюджета региона выделят сумму на транспортные расходы и питание отрядов школ и учреждений среднего профессионального образования. Участников также обеспечили всем необходимым поисковым снаряжением. Отметим, что средства для них выделяются впервые.

В экспедициях участвуют в том числе воспитанники школ-интернатов. Так, например, поисковый отряд «Долг» проведет работы в Маревском и Демянском районах Новгородской области. С 2005 года его участники подняли 557 солдат, нашли 52 медальона и 2 ордена, установили 18 имен без вести пропавших защитников Отечества.

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