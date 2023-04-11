Новым начальником ГИБДД по городу Кирову стал Андрей Фоминых

Андрей Юрьевич окончил Санкт-Петербургский университет МВД и Академию Управления МВД России. Фото: ГИБДД по городу Кирову

В Кирове назначили нового начальника отдела ГИБДД. Им стал подполковник полиции Андрей Фоминых. К исполнению обязанностей он приступил 10 апреля.

В ГИБДД города Кирова отметили, что Андрей Юрьевич окончил Санкт-Петербургский университет МВД и Академию Управления МВД России. В органах внутренних дел он работал с 2000 года, в Госавтоинспекции - с 2006 года.

За время службы Андрей Фоминых занимал должность инспектора ДПС, начальника отдела ГИБДД МО «Вятскополянский». В 2017 году стал заместителем начальника ГИБДД по городу Кирову.

Напомним, что в правительстве Кировской области произошли очередные кадровые перестановки. Юрий Береснев назначен и.о. министра строительства вместо Алексея Журавлева.

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