В Кировской области разыскивают без вести пропавшего полгода назад жителя

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 28-летнего Александра Прокашева. Местонахождение жителя села Шестаково Слободского района неизвестно с 27 ноября 2022 года.

Приметы без вести пропавшего сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт»: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, короткие русые волосы. Был одет в черную куртку, бордовые спортивные брюки, белые кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Кирове инспекторы ДПС нашли трехлетнего мальчика, сбежавшего от родителей на прогулке. Ребенок ушел в неизвестном направлении, когда взрослые отвлеклись.

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