Жители Чувашии вымогали у кировчан деньги через сайт интим-знакомств

Кировские полицейские доставили жителей Чувашии в региональный центр для расследования уголовного дела. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Цыгане из Чувашии вымогали деньги у людей в интернете. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что 21-летний и 27-летний подозреваемые получили доступ к учетной записи девушки на сайте интим-знакомств. Они искали «клиентов» и требовали с них деньги за услуги и за решение возникших с онлайн-кассой проблем. При отказе жертв они угрожали применением насилия и распространением информации о позорящих связях. Когда полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых, они отправились в командировку в Чувашию. Оперативники задержали молодых людей и доставили их в Киров.

На допросе стало известно, что фигуранты похитили у четырех потерпевших около 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сотрудники ведомства выясняют подробности инцидентов.

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