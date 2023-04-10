Кировчанин сломал жителю Яранска нос и украл у него колонку и телефон

Мужчина напал на парня во дворе, он сломал ему нос и украл его вещи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Яранска сломали нос и обокрали. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

К 25-летнему парню подошел незнакомец на улице. Мужчина попросил показать, где находится гостиница. Какое-то время они гуляли вместе. Завернув во двор, новый знакомый напал на потерпевшего. Когда последний пришел в сознание, то обнаружил пропажу телефона и музыкальной колонки. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники ведомства выяснили, что нападавшим оказался 39-летний мужчина, который приехал в Яранск в командировку, его задержали. Украденную колонку мужчина подарил сожительнице. На злоумышленника завели уголовное дело.

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